Zorgminister Ernst Kuipers vindt het „onverantwoord” als er door de val van het kabinet vertraging zou ontstaan in de uitvoering van het integraal zorgakkoord (IZA). In dat akkoord heeft de zorgsector allerlei afspraken gemaakt over doelen en aanpassingen, samen met het ministerie van Volksgezondheid. Veel sectorpartijen hebben opgeroepen om de uitvoering van het akkoord geen vertraging te laten oplopen.