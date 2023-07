Heineken was vrijdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die licht omhoogging. De bierbrouwer profiteerde van een koopadvies door de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs en werd 2,5 procent hoger gezet. Ook chipbedrijf ASMI (plus 0,9 procent) zette de opmars voort na de stevige koersstijging in de afgelopen dagen.