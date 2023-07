Zomervakantie in het buitenland weer op niveau van voor corona

Vakanties naar het buitenland waren in de zomer van 2022 weer populairder dan een vakantie in eigen land. Voor het eerst sinds de coronacrisis werd van de ruim 21 miljoen vakanties meer dan de helft in het buitenland doorgebracht. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Ook in 2019 was dit ruim de helft, in de zomers van 2020 en 2021 werd nog ongeveer een derde van de vakanties in het buitenland doorgebracht.