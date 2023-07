Het aantal goudtransacties is in de eerste helft van dit jaar met 17 procent gestegen, meldt Goudwisselkantoor op basis van eigen transactiegegevens. „Goud blijft onverminderd populair als stabiele factor in onzekere tijden”, concludeert de handelaar, met naar eigen zeggen 140 vestigingen in Nederland, België en Duitsland.