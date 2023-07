Gemeenten, provincies en waterschappen willen voorkomen dat het land tot stilstand komt. In een brief aan de Tweede en Eerste Kamer doen zij een dringend beroep om over asielopvang, woningbouw, stikstof, koopkracht en jeugdzorg concrete afspraken te maken met de decentrale overheden, omdat stilstand „echt onverantwoord” is.