Luchtvaartmaatschappijen vragen zich af of het terugbrengen van het aantal vluchten op Schiphol voor het komende vliegseizoen nog haalbaar is. De maatschappijen hebben hun planning volgens branchevereniging BARIN allang gemaakt en kunnen daar moeilijk op zo’n korte termijn nog in snijden. KLM zegt ook dat er nog veel onduidelijk is en stelt teleurgesteld te zijn over het verliezen van het hoger beroep tegen de Staat.