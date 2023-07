Nieuwe coalitie Overijssel sluit gedwongen uitkoop van boeren uit

Boeren in de provincie Overijssel hoeven de komende vier jaar niet bang te zijn dat ze onder dwang worden uitgekocht. In het coalitieakkoord dat BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP donderdagavond op een school in Zwolle presenteerden, staat dat van „gedwongen onteigening voor stikstofreductie of natuuruitbreiding” in ieder geval tot de volgende provinciale verkiezingen in 2027 geen sprake is. „Onze werkwijze moet voorkomen dat we zaken moeten afdwingen”, schrijven de partijen in hun akkoord, genaamd ‘Schouder aan schouder’.