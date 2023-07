Nu veel provincies een nieuw college van Gedeputeerde Staten hebben, wordt duidelijk dat het aantal vrouwen daarin is afgenomen. In vijf van de tien provincies waar alle gedeputeerden al bekend zijn gemaakt, zitten er minder vrouwen in het college, in twee zijn het er meer geworden en in drie is het gelijk gebleven. Verder lijkt een gedeputeerde van de BBB in de meeste provincies het onderwerp landbouw onder zich te krijgen.