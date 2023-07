Vijf mensen zijn woensdag kort voor middernacht gewond geraakt doordat een automobiliste inreed op een groep studenten, die in camouflagekleding op straat liepen. Dat gebeurde op de Molenweg in Hierden, nabij Harderwijk. De 61-jarige automobiliste uit Nijkerk had niet gedronken, is uit onderzoek gebleken volgens de politie.