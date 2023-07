Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft besloten alle rijexamens in gebieden waar code rood geldt woensdag te schrappen tot in elk geval 11.00 uur. Dat heeft een woordvoerder laten weten. Kandidaten moeten hun afspraak verplaatsen. Het CBR besluit in de loop van de ochtend of ook na 11.00 uur examens worden geschrapt.