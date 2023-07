Grondwaterbuffer uit natte voorjaar raakt op

De grondwaterbuffer die was opgebouwd in het zeer natte voorjaar, raakt langzamerhand op. Waterschappen moeten steeds meer maatregelen nemen om te zorgen voor voldoende water in hun gebied. Vooral in gebieden waar weinig regen is gevallen is de grondwaterstand al zeer laag. Dat geldt voor Friesland, Groningen, Drenthe, Utrecht en delen van Overijssel, Gelderland, Zuid-Holland en Zeeland, staat dinsdag in de droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).