ASR en Aegon aan kop in AEX na afronding overnamedeal

ASR en Aegon waren dinsdag de sterkste stijgers in de AEX-index op het Damrak, die een kleine winst liet zien. De verzekeraars hebben de overname van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten van Aegon door ASR afgerond. Door de verkoop, die eind oktober bekend werd gemaakt, ontstaat een van de grootste verzekeraars in Nederland. Het aandeel ASR steeg ruim 2 procent. Aegon, dat nu kan starten met zijn aandeleninkoopprogramma, volgde met een plus van 1,7 procent.