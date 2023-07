De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen zal van 6 tot 9 juli een bezoek brengen aan Beijing. Het is de tweede keer binnen enkele weken dat een Amerikaanse minister de Chinese hoofdstad bezoekt. Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken ging Yellen halverwege juni voor. Zijn bezoek aan Beijing was het eerste van een minister uit de Verenigde Staten in bijna vijf jaar.