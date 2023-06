Franse regering zet meer agenten in tegen onlusten

Na twee avonden en nachten van rellen naar aanleiding van de dood van een 17-jarige automobilist door toedoen van een agent bij Parijs, zet minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin komende avond en nacht 40.000 politiemensen in waarvan 5000 in de regio Parijs. President Emmanuel Macron benadert de onlusten als een nationale crisis die zonder ingrijpen zoals bij de onlusten in 2005 weken kan duren. Toen was het wekenlang onrustig na de dood van twee tieners in een voorstad van Parijs, die zich voor politieagenten hadden verstopt in een elektriciteitshuisje.