GasTerra komt niet van contracten af en stopt twee jaar later

De leverancier van Gronings aardgas GasTerra heft zichzelf twee jaar later op omdat het niet op tijd is gelukt om onder contracten uit te komen, meldt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw). Dit samenwerkingsverband tussen het kabinet, staatsdeelneming Energie Beheer Nederland en energiebedrijven Shell en ExxonMobil heeft nog afspraken staan om gas te leveren tot in 2029. Het aanvankelijke plan om deze verplichtingen over te dragen aan een andere partij bleek ingewikkeld, mede vanwege schommelende prijzen.