„Kijk: eigenlijk houd ik niet van schrijven”, zegt de schrijver Hans Werkman (1939) opeens. Maar hij moet wel, want hij probeert vast te houden wat anders in de vergetelheid raakt, en verhalen vertellen ziet hij als een manier om tijd te stollen. Zijn nieuwe roman ”De kwekeling” is net verschenen. Hij schat dat het zijn 65e boek is.