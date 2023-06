Leidse studente maakt furore met spel over elementaire deeltjes

De Leidse natuurkundestudente Serafine Beugelink wilde haar vriend met kerst een natuurkundig spelletje cadeau doen, maar kon niks vinden. Daarop flanste ze zelf met karton en stiften maar een soort kwartetspel over elementaire deeltjes in elkaar. Inmiddels geeft ze het spel echt uit en in het najaar komt het zelfs in de eigen winkel van CERN, de Europese organisatie die fundamenteel onderzoek doet naar elementaire deeltjes en bij Genève is gevestigd.