Er is weinig meer van te merken dat hij op de ulo stotterde en graag achterin zat. Maar Jan Talen (70) uit Staphorst ziet nog steeds op tegen spreken in het openbaar. „Bij ambtelijke bezoeken, in het schoolbestuur en bij werk voor zendingsorganisaties. Ik deed het enigszins bevend, maar altijd heeft de Heere me geholpen.”