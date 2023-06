In de campagne ”Doe maar apart” roepen zeven organisaties burgers en bedrijven op elektrische apparaten, batterijen en accu’s apart in te leveren. Steven van Eijck (voorzitter van Stichting OPEN) en Martijn Agterhuis (vestigingsmanager HKS) halen een e-sigaret, hoverboard en verjaardagskaart met muziek uit het puin. beeld Dijkstra Fotografie, Cor Salverius