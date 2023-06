Sportmerk Lululemon grote winnaar op positief Wall Street

Lululemon is vrijdag hard gestegen bij de opening van de beurzen in New York. De Canadees-Amerikaanse sportkledingfabrikant, onder andere bekend van yogaleggings, lijkt geen last te hebben van de hoge inflatie en zag de verkopen in het afgelopen kwartaal sterk toenemen. Ook gaf het sportmerk positieve verwachtingen af voor huidige kwartaal en werden de omzet- en winstverwachtingen voor het hele boekjaar verhoogd. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van 15 procent. Branchegenoot Nike ging mee omhoog en won 3 procent.