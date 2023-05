De Duitse regering laat vier van de vijf Russische consulaten in het land sluiten. De sluiting is onderdeel van een reeks maatregelen en uitwijzingen waarmee de twee landen elkaar tegenwerken. Rusland bepaalde eerder dit jaar dat er in heel het land maximaal 350 Duitse ambtenaren mogen werken. Dat was volgens het Kremlin een reactie op Duitse maatregelen.