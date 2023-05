FNV is erin geslaagd om cao-afspraken te maken met twee luchtvaartmaatschappijen waar de vakbond eerst niet welkom was. Vrijdag meldde de bond dat de eerste cao voor cabinepersoneel van TUI fly een feit is. Ook is het gelukt om een onderhandelaarsakkoord te bereiken voor de Nederlandse stewards, stewardessen en pursers van easyJet.