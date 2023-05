Vleermuis en gierzwaluw slachtoffers van verduurzaming | Podcast Sprekend RD

Woningen worden steeds beter geïsoleerd. Dat is goed voor het klimaat en ook voor onze portemonnee. Voor dieren die graag in kieren of spouwen kruipen betekent dit echter dat ze vaak hun verblijfplaatsen verliezen. En dan hebben we de windmolens. Menig vogel of vleermuis laat het leven als deze tussen de wieken van die molens terecht komt. Of is het ‘bijkomende schade’ die we voor lief moeten nemen? Hebben we zonder windmolens en goed geïsoleerde woningen een veel groter klimaatprobleem? Volgens Michiel Kerpel, redacteur duurzaamheid, is dat zeker het geval.