”Rentmeesterschap” is een tegenwoordig veelgebruikt begrip als het gaat om duurzaamheid en zorg voor de schepping. Echte rentmeesters kennen we uit de Bijbel, maar ze blijken ook vandaag de dag nog te bestaan. Martin Visscher is een van de pakweg 500 rentmeesters in Nederland. Wat doet een rentmeester precies?