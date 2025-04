Amfibie en reptiel moeten na het zonnebaden snel wegwezen

Zeker vroeg in het seizoen zitten ze graag in het zonnetje om op te warmen. Maar zodra het wat warmer wordt, zoeken ze een schuilplaats. Een groene kikker heeft zich verborgen tussen de waterplanten; veilig voor reigers en andere belagers. Maar ja, af en toe moet hij toch tevoorschijn komen om in het kikkerkoor mee te kwaken.

Nieuws in beeld Adder. beeld Chiel Jacobusse Groene kikker. beeld Chiel Jacobusse Gewone pad. beeld Chiel Jacobusse Boomkikker. beeld Chiel Jacobusse Muurhagedis. beeld Chiel Jacobusse Hazelworm. beeld Chiel Jacobusse

Het gif van padden is voor mensen volstrekt onschuldig, een adderbeet kan gevaarlijk zijn

De boomkikker hoeft niet weg te kruipen, want die heeft een fantastische schutkleur. Adders, maar ook gewone padden kunnen zich tegen belagers verdedigen met gif. Bij padden is dat voor mensen volstrekt onschuldig, maar een adderbeet kan gevaarlijk zijn. Hagedissen moeten het vooral van hun snelheid hebben. Zowel de muurhagedis als de hazelworm, een hagedis zonder poten, is heel snel als hij moet vluchten.

Chiel Jacobusse (1955) is geboren in Zeeland en heeft daar zijn hele leven gewoond. Hij publiceert veel over de natuur in boeken, kranten en tijdschriften en is dagelijks bezig met natuurstudie. Zijn fotografie heeft steevast de verwondering over de schepping tot onderwerp.