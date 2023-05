Ongewis wanneer Tweede Kamer zich over spreidingswet buigt

Het is nog volkomen onduidelijk wanneer de Tweede Kamer zich over de spreidingswet gaat buigen. Het wachten is onder meer op ‘onderliggende wetgeving’, waarin uitvoeringszaken worden geregeld. Die is afgelopen vrijdag niet vastgesteld in de ministerraad. Dat gaat „op zijn vroegst” volgende week vrijdag gebeuren, heeft staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) aan de Kamer laten weten. De VVD is het niet eens met de manier waarop gemeenten de wet moeten uitvoeren, die moet zorgen voor een eerlijke verdeling van asielzoekers.