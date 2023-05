Modehuis Chanel is de afgelopen zes maanden minder hard gegroeid in de Verenigde Staten. Waar het bedrijf in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika vorig jaar nog met meer dan 10 procent groeide, gaat het sinds november om een groeipercentage lager dan 10 procent, zegt financieel directeur Philippe Blondiaux tegen zakenkrant Financial Times. De verkopen in de VS vormen het leeuwendeel van de omzet in die regio.