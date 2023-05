Het is goed dat Transavia duidelijk is over het aantal vluchten dat geschrapt wordt, en tegelijkertijd voor de meeste reizigers een alternatief biedt. Dat zegt Frank Oostdam, directeur van reisbranchevereniging ANVR. Hij reageert daarmee op het nieuws dat Transavia 210 vluchten schrapt in juli en augustus, wat volgens hem te verwachten was. „Het goede nieuws is dat dit minder vluchten betreft dan in juni”, aldus Oostdam.