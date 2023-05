Brabants waterschap wapent zich tegen klimaatverandering

Een ‘klimaatrobuust waterlandschap’ is het belangrijkste doel dat vijf partijen hebben geformuleerd in een akkoord voor Waterschap Brabantse Delta, dat het water beheert in het westen van de Brabant. Het waterschap moet zich voorbereiden op zowel periodes van droogte als wateroverlast door extreem weer. Daarnaast moet het schap nieuwe zuiveringstechnieken gaan toepassen om „zeer zorgwekkende” stoffen uit het water te halen, zoals PFAS, drugs- en medicijnresten.