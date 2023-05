In Israël leven veel (Joodse) Nederlanders. Wie zijn zij en waarom kiezen ze voor een leven in Israël? Hoe kijken zij naar het 75-jarig jubileum van de Joodse staat en hoe zien zij de toekomst voor zich? Hoe verschillend hun omstandigheden ook zijn, allemaal ervaren ze aan den lijve hoe moeilijk én mooi het leven in Israël is.