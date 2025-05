Paus Leo bezoekt het graf van zijn voorganger

Bij de kerk in het centrum van de Italiaanse hoofdstad staan nog altijd lange rijen gelovigen die het graf van de vorige maand overleden Franciscus willen bezoeken. Zij onthaalden de nieuwe paus met applaus toen hij de kerk uitkwam.

Eerder op zaterdag bezocht de paus in Genazzano, ruim 40 kilometer van Vaticaanstad, het Santuario della Madonna del Buon Consiglio (Heiligdom van de Madonna van Goede Raad), een augustijns heiligdom. Paus Leo is lid van de kloosterorde der augustijnen en bezocht het heiligdom ook toen hij tot bisschop en later tot kardinaal werd benoemd. In het heiligdom staat een Mariabeeld ter nagedachtenis aan paus Leo XIII (1878-1903), naar wie de nieuwe paus zich heeft vernoemd.