India: Pakistan schendt bestand in Kasjmir

„Wat is er in hemelsnaam gebeurd met het bestand?”, vraagt de lokale minister Omar Abdullah zich af op X. Hij stelt dat er explosies zijn geweest in de stad Srinagar.

Enkele uren eerder meldden India en Pakistan nog dat ze per direct zouden stoppen elkaar aan te vallen. De spanningen waren sinds vorige maand dusdanig hoog opgelopen dat beide landen elkaar de afgelopen dagen beschoten met drones en raketten.

Het staakt-het-vuren was tot stand gekomen na de bemiddeling van de Verenigde Staten, verkondigde de Amerikaanse president Donald Trump.