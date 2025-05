Pakistan ontkent schenden bestand, beschuldigt India

Volgens de verklaring, die verder geen details geeft, heeft India zelf de overeenkomst geschonden in „bepaalde gebieden”. Pakistaanse troepen reageerden met „verantwoordelijkheid en terughoudendheid” op de Indiase provocaties. „Wij geloven dat problemen met een soepele naleving van het staakt-het-vuren moeten worden aangepakt via communicatie op het juiste niveau”, aldus het ministerie.

Kort voordat de verklaring werd uitgegeven, gaf de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif een televisietoespraak. Hij ging niet in op de Indiase beschuldigingen en suggereerde dat het buurland een desinformatiecampagne voerde. Het bestand was volgens hem „een overwinning, niet alleen voor het leger, maar voor het hele land”.

Hij bedankte ook de partijen die een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van het bestand, waaronder de Verenigde Staten. President Donald Trump was de eerste die zaterdag het staakt-het-vuren bekendmaakte.

Volgens CNN hadden de VS een dag eerder „verontrustende informatie” gekregen over een „dramatische escalatie” van het conflict in het weekend. Vicepresident J.D. Vance zou daarop met de Indiase premier Modi hebben gebeld en hebben aangedrongen direct met Pakistan te onderhandelen. Wat die informatie was, is niet bekend, maar India en Pakistan zijn beide kernmachten.