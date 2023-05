Het is „zeer teleurstellend” dat de effectiviteit van emissiearme stallen tegenvalt in de praktijk, zegt Trienke Elshof van boeren- en tuindersorganisatie LTO. Donderdagavond lekte een conceptversie van een onderzoek naar innovatieve maatregelen voor stikstofreductie uit. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit (WUR) zijn daarin kritisch over in hoeverre ‘emissiearme’ stalvloeren werken.