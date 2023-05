Innovaties waarmee boeren hun stikstofuitstoot verminderen, moeten doen wat ze beloven, zegt stikstofminister Christianne van der Wal. De Universiteit van Wageningen waarschuwt in een rapport, waarvan NRC de conceptversie in handen heeft, dat innovaties vaak onvoldoende werken. „De boer mag geen kat in de zak kopen.”