Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met zo’n twintig regio’s in de wereld om de import van groene waterstof op gang te brengen. Dat zei directeur Allard Castelein donderdag tijdens de World Hydrogen Summit, een internationale top over waterstof. Volgens Castelein zijn meer regio’s geïnteresseerd in zo’n samenwerkingsverband.