Toyota daalt, Panasonic stijgt op Japanse beurs na cijfers

Toyota behoorde donderdag tot de dalers op de aandelenbeurs in Tokio. De Japanse autofabrikant zag de nettowinst in het afgelopen boekjaar, dat liep tot en met maart, dalen. De winst viel wel hoger uit dan het bedrijf zelf had verwacht. Ook rekent de bestverkopende autobouwer ter wereld op een winstgroei in het huidige boekjaar. Het aandeel verloor 0,6 procent. De resultaten van de Japanse elektronicafabrikant Panasonic vielen wel in de smaak bij beleggers en werden beloond met een koerswinst van dik 4 procent.