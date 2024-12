Meditatie: Iets nieuws

De kerk­vader Hieronymus en vele anderen met hem zijn van oordeel dat het Hebreeuwse woord ”maagd” de betekenis heeft van iemand die nog in het huis van haar ouders schuilt, die nog niet openbaar tot het huwelijk is uitgegeven. Het was namelijk de gewoonte in het Oosten, zowel bij de Joden als bij de Grieken, dat de jonge dochters en maagden zeer zelden buiten het huis gezien werden, maar daar als het ware opgesloten en verborgen bleven. Zo moet het toch wel duidelijk zijn dat het Hebreeuwse woord de volle betekenis heeft van een reine maagd.

Zevenmaal komt het woord maagd voor in het Oude Testament, en ook bij de profeet Jesaja (7:14). In Spreuken 30 waar „van de weg van een man bij een maagd” gesproken wordt, heeft het ook dezelfde zin. Daar doelt het op een jongeling die een reine maagd ten huwelijk zoekt. Laat het ons genoeg zijn dat het geen gehuwde vrouw kan betekenen.

Wanneer Jeremia zegt: „Want de Heere heeft wat nieuws op de aarde geschapen: de vrouw zal de man omvangen” (31:22), dan tekent de kerkvader Hieronymus hierbij aan dat ook dit woord de betekenis van een maagd heeft. Het is immers een gewone zaak wanneer de jonge gehuwde vrouw zwanger wordt en een zoon baart. Het wordt pas een wonder als een maagd, zonder een man te bekennen, zwanger wordt.

Abraham Hellenbroek,

predikant te Rotterdam

(”De beloofde Messias”, uitgave 1976)