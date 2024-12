Aandacht voor Pharming op Damrak na bod op Zweedse branchegenoot

Topman Sijmen de Vries van Pharming stelt dat de behandeling van Abliva naar verwachting in 2028 in de Verenigde Staten kan worden gelanceerd en kan uitgroeien tot een zogeheten blockbustergeneesmiddel dat de toekomstige groei van Pharming aanzienlijk kan versterken. Het bod wordt aanbevolen door het bestuur van Abliva. Ook hebben de drie grootste aandeelhouders van Abliva, die samen bijna 50 procent van de aandelen bezitten, aangegeven dat zij het bod accepteren.

De nieuwe week staat verder in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve. Woensdag wordt duidelijk of de beleidsmakers van de Amerikaanse centrale bank de leenkosten in de VS verder omlaag brengen. Op de financiële markten wordt gerekend op een renteverlaging met een kwart procentpunt. De aandacht gaat daarbij met name uit naar wat Fed-voorzitter Jerome Powell gaat zeggen over het rentebeleid in het nieuwe jaar. Door de hardnekkige inflatie en de plannen van aankomend president Donald Trump om de Amerikaanse groei aan te jagen, zou de Fed mogelijk voorzichtiger kunnen worden met verdere renteverlagingen in 2025.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een lager begin van de laatste volle handelsweek van het jaar. In Amsterdam brengt Vivendi zijn marketingbureau Havas maandag apart naar de beurs. De beursnotering is een gevolg van de opsplitsing van het Franse mediaconcern. Daarbij krijgt ook tv-zender Canal+ een aparte notering in Londen.

De Aziatische beurzen gingen omlaag. De Nikkei in Tokio daalde een fractie. De Hang Seng-index in Hongkong zakte 1,1 procent en de beurs in Shanghai verloor 0,2 procent. In China bleek dat de winkelverkopen in november minder sterk zijn gestegen dan verwacht. De industriële productie nam wel iets sterker toe dan voorzien.

De euro was 1,0515 dollar waard, tegen 1,0502 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper op 70,93 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 74,22 dollar per vat.