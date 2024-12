Bloomberg: Synthon wisselt voor mogelijk 2 miljard van eigenaar

Synthon bestaat sinds 1991 en ontwikkelt en produceert generieke geneesmiddelen, onder meer voor behandeling van kanker en hart- en vaatziekten. Het in Nederland gevestigde bedrijf heeft tevens kantoren in Argentinië, Chili, Tsjechië, Zuid-Korea, Mexico en Spanje. De vestiging in Nijmegen telt ongeveer tweehonderd medewerkers met meer dan vijftien nationaliteiten.

De huidige eigenaar is BC Partners, dat de laatste tijd meer bezittingen te gelde heeft gemaakt. Die investeerder zou nu dus in gesprek zijn met de vermogensbeheertak van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Volgens de mensen met wie Bloomberg sprak, zou BC Partners na de deal wel een belang in het bedrijf willen behouden. BC Partners betaalde in 2019 750 miljoen dollar aan de oprichter van Synthon voor een meerderheidsbelang in het bedrijf.

Een aankondiging van de nieuwe deal wordt in de komende dagen verwacht, aldus Bloomberg. Hoewel de gesprekken in een eindfase zijn, kunnen ze nog steeds vertraging oplopen of mislukken, waarschuwen de ingewijden. Woordvoerders van BC Partners en GSAM wilden tegenover het persbureau geen commentaar geven.