IT-bedrijf Centric schrapt honderden banen

Bij de onderneming werken in totaal 3200 mensen, onder wie 1900 in Nederland. De meeste banen verdwijnen ook in Nederland. Er wordt vooral afscheid genomen van ondersteunend personeel. Ook wil Centric met minder managers verder. De in oktober aangetreden topman Hans van Waayenburg hoopt met de maatregelen beter te kunnen inspelen op de snel veranderende IT-markt.

Oud-eigenaar Sanderink had jarenlang ruzie met zijn ex Brigitte van Egten en sleepte zijn bedrijven mee in dat conflict. In 2022 schorste de rechter Sanderink als bestuurder bij het IT-bedrijf. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam oordeelde dat hij niet in staat was privézaken en Centric gescheiden te houden. Van dat gedrag hadden het IT-bedrijf, werknemers en een aantal belangrijke klanten veel last.

Centric kwam eerder dit jaar in handen van een groep Nederlandse IT ondernemers, onder leiding van investeerder Imker Capital Partners. Tevens werd in Van Waayenburg een nieuwe topman met ervaring aangesteld. Hij vindt het essentieel om de positie van Centric „als betrouwbare, innovatieve en klantgerichte IT-partner binnen de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven” te verstevigen en toekomstige groeikansen beter te benutten.

Het bedrijf meldt verder een sociaal plan op te stellen voor de betrokken medewerkers. Zo wil Centric passende begeleiding bieden, waardoor boventallige medewerkers snel weer een nieuwe baan moeten kunnen vinden. De onderneming verwacht de reorganisatie vanaf februari door te voeren.