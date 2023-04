De overlevingskans van baby’s met een agressieve vorm van leukemie kan met immuuntherapie sterk worden verbeterd. Dat meldt het Prinses Máxima Centrum op basis van nieuw onderzoek dat woensdag in het New England Journal of Medicine is gepubliceerd. Volgens het centrum in Utrecht waar kinderoncologische expertise geconcentreerd is, wordt immuuntherapie met het geneesmiddel blinatumomab nu wereldwijd standaard.