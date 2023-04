De 19-jarige man uit Almere die ervan wordt verdacht een bestelbusje te hebben leeggehaald op de Nieuwe Haven in Schiedam blijft voorlopig vastzitten. De rechter-commissaris heeft besloten zijn voorarrest met veertien dagen te verlengen, zo maakte het Openbaar Ministerie in Rotterdam dinsdag bekend. „Zijn exacte rol in de zaak wordt onderzocht”, aldus het OM.