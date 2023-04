Aandeelhouders van Heineken hebben donderdag de kans om de bierbrouwer vragen te stellen over het zijn prestaties en beleid. Naar verwachting krijgt topman Dolf van den Brink kritische vragen over de bezigheden in Rusland, waar Heineken nog veel actiever bleek te zijn dan het concern eerder deed voorkomen. Dat dreigt ook de goede merknaam van Heineken aan te tasten.