De zorg voor kinderen is met haar leven verweven. Eerst in het onderwijs, later in de kinderpalliatieve zorg. Na twintig jaar stopt Wilma Stoelinga (61) als directeur van kinderhospice Binnenveld in Barneveld. Ze blijft wel bij het huis werken. „De zorg ligt op mijn hart. Het heeft iets heel eervols om dit werk te mogen doen.”