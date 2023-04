De geplande lancering van een Europese ruimtesonde donderdag is niet doorgegaan. Bijna 10 minuten voordat de draagraket zou opstijgen, stopte het aftellen. Het risico op bliksem bij de lanceerbasis in Frans-Guyana is te groot, besliste de vluchtleiding van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. De eerstvolgende mogelijkheid om te lanceren is vrijdag om 14.14 uur Nederlandse tijd.