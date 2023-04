Gastland VN-klimaattop krijgt dikke onvoldoende van denktank

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE), die de volgende VN-klimaattop organiseren, blijven volgens onafhankelijke onderzoekers hopeloos achter met klimaatbeleid. Het initiatief ClimateActionTracker beoordeelt het plan van het land om in 2050 klimaatneutraal te zijn vooralsnog als „zwak”. De onderzoekers zien in aanloop naar de klimaattop, de COP28, wel enige vooruitgang in de inzet van het land. Toch zien ze nog „vooral gebakken lucht”.