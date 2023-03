Wereldberoemd werd Anne van der Bijl toen hij in 1967 zijn avonturen als Bijbelsmokkelaar achter het IJzeren Gordijn liet optekenen. Van het levensverhaal van de oprichter van Open Doors zijn miljoenen exemplaren verkocht, in meer dan dertig talen. Maar in het Nederlands werd zijn autobiografie ”God’s Smuggler” nooit uitgegeven. Tot nu, ruim een halve eeuw later. „Het boek is onverminderd relevant.”