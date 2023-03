Klimaatadvies: kleinere veestapel onvermijdelijk, overweeg vleestaks

Het klimaatbeleid is tot nu toe „sterk gericht” op subsidies en vrijwillige maatregelen door bedrijven en burgers. Om de klimaatdoelen te halen, zijn strengere regels en meer heffingen nodig, schrijven ambtenaren in een belangrijk advies aan verantwoordelijk minister Rob Jetten. Maar zelfs met de aanvullende maatregelen die de ambtenaren adviseren, is het onzeker of 55 procent vermindering van CO2 in 2030 wel lukt. Deze onzekerheid kan wel „worden beperkt door het bestaand beleid met tempo uit te voeren”.