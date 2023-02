Meerderheid voor SGP-voorstel: lat voor rechtszaken tegen overheid omhoog

De Tweede Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of het voor maatschappelijke organisaties moeilijker kan worden gemaakt om naar de rechter te stappen om overheidsbeleid aan te vechten. Een voorstel daartoe van de oppositiepartijen SGP, JA21 en BBB kan rekenen op een meerderheid, mede dankzij steun van regeringspartijen VVD en CDA. Coalitiepartner D66 noemt het „zorgelijk” dat deze partijen meegaan in deze oproep om de toegang tot de rechter in te perken.